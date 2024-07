Νικήτρια του Γουίμπλεντον η Κρεϊτσίκοβα

Η Τσέχα Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα πανηγύρισε το απόγευμα του Σαββάτουτην κατάκτηση του τουρνουά Γουίμπλεντον.

Στον τελικό του απλού Γυναικών νίκησε με 2-1 σετ την Τζασμίνε Παολίνι (6-2, 2-6, 6-4) και κατάκτησε το τρόπαιο του αγγλικού Γκραν Σλαμ, για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Η Κρεϊτσίκοβα κατείχε ήδη άλλον έναν μεγάλο τίτλο, καθώς το 2021 είχε στεφθεί νικήτρια στο Παρίσι και το Ρολάν Γκαρός.

A moment @BKrejcikova will never forget #Wimbledon pic.twitter.com/5pJicSISub

Πέρυσι ήταν μια άλλη Τσέχα, η Μαρκέτα Βοντρούσοβα, που είχε σηκώσει το τρόπαιο στο Λονδίνο. Αυτό είχε να συμβεί από το 2009, όταν νικήτρια ήταν η Σερίνα Γουίλιαμς (ΗΠΑ), ένα χρόνο μετά την αδελφή της, Βίνους.

Με τις δύο τενίστριες να μπαίνουν στην τελική ευθεία του τρίτου σετ ισόπαλες, καθώς τα πρώτα δύο είχαν λήξει με το ίδιο σκορ (6-2), η Κρεϊτσίκοβα έκανε το καθοριστικό μπρέικ στο 7ο γκέιμ (4-3) και στη συνέχεια απλώς κράτησε το σερβίς της.

Showing off the Venus Rosewater Dish to the adoring #Wimbledon fans pic.twitter.com/GmMlsOPMWW

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2024