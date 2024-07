Στον Ολυμπιακό ο Αναγνωστόπουλος

Λίγες ώρες μετά την αποχώρησή του από την Κηφισιά, ο Αλέξανδρος Αναγνωστόπουλος ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα συνθέσει ένα αμιγώς ελληνικό τρίο στη θέση, πλαισιώνοντας τον Κωνσταντή Τζολάκη και τον συνονόματό του, Πασχαλάκη.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα τερματοφύλακα Αλέξανδρου Αναγνωστόπουλου.

Γεννημένος στις 18 Αυγούστου 1994, ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού και ακολούθως αγωνίστηκε σε Άρη, Απόλλωνα Σμύρνης και Ιωνικό, με τελευταίο σταθμό την Κηφισιά.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε 23 συμμετοχές στη Super League. Αλέξανδρε, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό.»

⚪️ Anagnostopoulos is officially a player of Olympiacos!#Olympiacos #Welcome #Anagnostopoulos pic.twitter.com/nzfNeH0QZs

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 2, 2024