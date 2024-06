Η Μπάγερν θέλει τον Σπανούλη

Κρούση στον Βασίλη Σπανούλη φέρεται να έχει κάνει η Μπάγερν Μονάχου, που βρίσκεται εις άγραν τεχνικού μετά την αποχώρηση του Πάμπλο Λάσο.

Η πληροφορία προέρχεται από τη Γερμανία και, σύμφωνα με αυτή, οι Βαυαροί θέλουν μαζί και τον Νίκο Ζήση, κουμπάρο κι επιστήθιο φίλο του «V-Span», για τη θέση του γενικού διευθυντή.

Ο Σπανούλης είναι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ελλάδας κι έχει συμβόλαιο δύο ετών με την ΕΟΚ, αλλά ενδεχόμενη συμφωνία του με τη γερμανική ομάδα δεν επηρεάζει το θέμα της Εθνικής.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει μπροστά του το προολυμπιακό τουρνουά κι αν προκριθεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, ενώ επόμενος στόχος είναι το Ευρωμπάσκετ του 2025.

According to @RobertHeusel and myself Vassilis Spanoulis is one candidate at Bayern. There has been contact. But still no decision. pic.twitter.com/JUMBKiEnLM

— Rupert Fabig (@rupertfabig) June 28, 2024