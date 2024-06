Η μεγάλη επιστροφή της Σα΄Κάρι Ρίτσαρντσον

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια των 100 μέτρων Σα΄Κάρι Ρίτσαρντσον κυριάρχησε στα 100 μέτρα των αμερικανικών τράιαλς στο Γιουτζίν του Όρεγκον με χρόνο 10.71 και προκρίθηκε στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες της, στο Παρίσι (26 Ιουλίου – 11 Αυγούστου).

Τρία χρόνια αφότου έχασε τους Αγώνες του Τόκιο επειδή βρέθηκε θετική στη μαριχουάνα, η 24χρονη σπρίντερ σημείωσε την καλύτερη εφετινή παγκόσμια επίδοση κι έδειξε ότι θα είναι μεταξύ των φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στη Γαλλία.

«Η δουλειά πληρώνει», είπε η πρωταθλήτρια, η οποία το Σάββατο κέρδισε δύο άλλες πρωταθλήτριες, την Μελίσα Τζέφερσον (10.80) και την Τανίσα Τέρι (10.89), που θα τη συνοδεύσουν στα 100 μέτρα στο Παρίσι.

