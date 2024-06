EURO 2024: Επεισόδια Τούρκων και Γεωργιανών φιλάθλων εντός του γηπέδου

Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Τουρκίας και της Γεωργίας εντός του γηπέδου της Μπορούσια Ντόρτμουντ, στο «Βεστφάλενστάντιον», που θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα των δύο Εθνικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γερμανίας (6ος όμιλος).

Τα επεισόδια ξεκίνησαν σε μια γωνιά του γηπέδου, με τους οπαδούς να πετούν αντικείμενα μεταξύ τους κι ενώ η ασφάλεια του γηπέδου προσπάθησε να παρέμβει υπό καταρρακτώδη βροχή.

#BREAKING : Georgian and Turkish fans are battling inside Signal Iduna Park, Dortmund ahead of their Euro 2024 game which kicks off in 40 minutes. pic.twitter.com/ATEHCWVH5v

Οι συμπλοκές σταμάτησαν όταν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας με ανάλογο εξοπλισμό μπήκαν ανάμεσα στους «θερμόαιμους» οπαδούς, αν και η κατάσταση παραμένει τεταμένη.

Να σημειωθεί ότι τόσο αυτός ο αγώνας όσο και οι αυριανοί ανάμεσα σε Γερμανία-Ουγγαρία (Στουτγάρδη) και

Κροατία-Αλβανία (Αμβούργο) είναι χαρακτηρισμένοι ως υψηλού κινδύνου.

Georgian fans have broken through barrier of their section in one corner of Dortmund stadium. Small scuffles broke out with Turkish fans. Turkey supporters have now retreated and riot police are re-establishing the barrier. Situation has now calmed down. #EURo2024 pic.twitter.com/a5FtsAhjEY

