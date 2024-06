EURO 2024: Σε δημοφιλή περιοχή του Αμβούργου, οι πυροβολισμοί εναντίον του άνδρα με το τσεκούρι

Μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς ένας άνδρας απείλησε αστυνομικούς με τσεκούρι κοντά σε ένα πάρκο φιλάθλων (fan zone) του Euro 2024, στο Σεντ Πάουλι του Αμβούργου.

Η αστυνομία του Αμβούργου επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας με τσεκούρι και βόμβα μολότοφ πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικούς γύρω στις 12:30 τοπική ώρα την Κυριακή, πριν από τον αγώνα του Δ΄ ομίλου Ολλανδία-Πολωνία.

Το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά στο Reeperbahn, μια δημοφιλή περιοχή ψυχαγωγίας στο κέντρο της πόλης του Αμβούργου. Η περιοχή έχει πλέον αποκλειστεί από την αστυνομία.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται: «Ένα άτομο απείλησε αστυνομικούς με τσεκούρι και εμπρηστικό μηχανισμό. Η αστυνομία χρησιμοποίησε πυροβόλα όπλα. Ο δράστης τραυματίστηκε και αυτή τη στιγμή λαμβάνει ιατρική περίθαλψη».

#BREAKING – Police shoot axe-wielding man in #Hamburg, Germany

A man carrying an axe shot at Euro 2024 fan zone on #Reeperbahn in Hamburg, Germany; large police operation underway; Large contingent of Dutch fans in the area. pic.twitter.com/ZQeHDlCo9d

