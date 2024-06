Basket League: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, πράξη δεύτερη

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό απόψε στο ΣΕΦ (21:30, ΕΡΤ3), στο game2 των τελικών της Basket League. Μετά το break το βράδυ της Τετάρτης στο ΟΑΚΑ, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να κάνουν το 2-0 ενώ οι «πράσινοι» αναζητούν το 1-1 για να ξαναπάρουν το πλεονέκτημα της έδρας.

«Ήταν πολύ σημαντική νίκη. Πάντα το να κερδίζεις το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι είναι σημαντικό. Όμως, ακούστε… Ήταν απλά ένα παιχνίδι. Η σειρά είναι best of five. Οπότε βάλτε τα κεφάλια κάτω και ελάτε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο ματς με την ίδια νοοτροπία.

Ελάτε να προετοιμαστούμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα ή τι πρέπει να αποφύγουμε, για να παίξουμε ακόμα καλύτερα την Παρασκευή» είπε στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενόψει του αποψινού αγώνα.

Στην αντίπερα όχθη, ο Εργκίν Αταμάν, την τιμωρία του οποίου ζήτησε ο Ολυμπιακός, προσπάθησε να διορθώσει τα κακώς κείμενα της ομάδας του από το παιχνίδι της Τετάρτης, ώστε να παρουσιαστεί μία εντελώς διαφορετική εικόνα στο παρκέ του ΣΕΦ.

Τσαρούχα, Αγραφιώτης και Τσολάκος θα είναι οι διαιτητές του αγώνα.