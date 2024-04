Ο Ρομάριο έβγαλε δελτίο για να παίξει με τον γιό του

Ο θρυλικός παλαίμαχος επιθετικός της Εθνικής Βραζιλίας και της Μπαρτσελόνα, Ρομάριο, εγγράφηκε επίσημα ως παίκτης της ομάδας της Β΄ κατηγορίας του Ρίο ντε Τζανέιρο, Αμέρικα-Ρ.Τζ., στην οποία κατέχει τη θέση του προέδρου.

Ο 58χρονος Ρομάριο επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα παίξει σε επόμενους αγώνες, αλλά τα σχέδιά του παραμένουν αβέβαια: ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα συμμετάσχει σε αγώνες πρωταθλήματος, εξέφρασε την έντονη επιθυμία να μοιραστεί το γήπεδο με τον γιο του, Ρομαρίνιο, ο οποίος επίσης παίζει στον σύλλογο.

Ο Ρομάριο είπε στο X: «Τώρα είμαι έτοιμος να δώσω ένα χέρι στην αγαπημένη μου Αμέρικα σε μερικά παιχνίδια και επίσης, φυσικά, να εκπληρώσω το όνειρό μου να μοιραστώ το γήπεδο με τον γιο μου».

Μετά την απόσυρσή του, το 2008, ο Ρομάριο ανέλαβε το ρόλο του αθλητικού διευθυντή της Αμέρικα Ρ.Τζ., το 2009. Πέντε χρόνια αργότερα εξελέγη γερουσιαστής του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Oficialmente inscrito no BID! Agora é a vera, galera tô pronto pra tentar dar uma ajudinha ao meu querido America em alguns joguinhos e também, é claro, realizar o sonho de dividir o campo com o meu filho, @romarinhoo11. Obrigado, Papai do Céu, por esse privilégio! Obrigado… pic.twitter.com/BhmLtud3YD

— Romário (@RomarioOnze) April 17, 2024