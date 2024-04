Στον πάγκο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ανδρέας Πιστιόλης

Ο Ανδρέας Πιστιόλης είναι ο νέος προπονητής της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Έτσι, ο 45χρονος Έλληνας τεχνικός επέστρεψε στην ομάδα στην οποία εργάστηκε για σχεδόν οκτώ σεζόν ως βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη.

Το βιογραφικό του Πιστιόλη περιλαμβάνει πέντε τίτλους EuroLeague, τρεις εκ των οποίων με τον Παναθηναϊκό υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και άλλοι δύο με την ΤΣΣΚΑ, με τον Ιτούδη.

Παρεμπιπτόντως, κατά τη διάρκεια της ασθένειας του Ιτούδη τον Φεβρουάριο του 2022, ο Πιστιόλης εκτέλεσε χρέη πρώτου προπονητή και οδήγησε τον σύλλογο σε τρία παιχνίδια ως επικεφαλής του.

Τον Μάρτιο του 2022 αποχώρησε από την ομάδα αποδεχόμενος την πρόταση της τουρκικής Γαλατασαράι για να ξεκινήσει καριέρα ως πρώτος προπονητής. Ο Έλληνας τεχνικός εργάστηκε στον σύλλογο της Κωνσταντινούπολης μέχρι τον Μάιο του περασμένου έτους.

Ο πρόεδρος της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Βατούτιν, χαιρέτησε την επιστροφή του Ανδρέα Πιστιόλη στην ομάδα.

«Χαίρομαι που καλωσορίζω ξανά τον Αντρέα στην ΤΣΣΚΑ! Όταν αποχαιρετιστήκαμε πριν από δύο χρόνια, είπα ότι οι δρόμοι μας σίγουρα θα διασταυρωθούν», είπε.

«Απομένει μόνο μία εβδομάδα για τα πλέι οφ και ο Πιστιόλης θα πρέπει να μπει κατευθείαν στη δουλειά. Δεν περιμένουμε μια μαγική μεταμόρφωση. Ελπίζουμε ότι ο νέος προπονητής θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει μια νέα ματιά για να βρει τις σωστές κινήσεις στη διαχείριση της ομάδας και να ταρακουνήσει συναισθηματικά τους παίκτες».

Από την πλευρά του, ο Πιστιόλης επισήμανε ότι «μετά από δύο χρόνια από την τελευταία μου προπόνηση με την ΤΣΣΚΑ και συνολικά οκτώ χρόνια συμμετοχής σε αυτή την απίστευτη ομάδα επιστρέφω ως πρώτος προπονητής της ομάδας! Τότε ο πρόεδρός μας είπε πως ήταν σίγουρος ότι οι δρόμοι μας θα ξανασυναντηθούν και όπως πάντα κράτησε τον λόγο του!».

Και συμπλήρωσε: «Έχω το προνόμιο να ηγούμαι μιας ομάδας που προορίζεται να κερδίζει και να επικρατεί σε κάθε παιχνίδι! 80 τίτλοι από τον σύλλογο δίνουν την τέλεια κατανόηση του μεγαλείου του. Θα διεκδικήσουμε κάθε μπάλα, θα παίξουμε δυνατά και θα κάνουμε όλους να νιώσουν τι σημαίνει να παίζεις κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Είμαστε εδώ για να κερδίσουμε!».

