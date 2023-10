Πέθανε ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Πολύ θλιβερά νέα έφτασαν το απόγευμα αυτού του Σαββάτου από την Αγγλία, για τον κόσμο του ποδοσφαίρου.

Ενώ οι αγώνες της ένατης ημέρας της Πρέμιερ Λιγκ ήταν ακόμη σε εξέλιξη αυτό το Σάββατο, η είδηση του θανάτου του Μπόμπι Τσάρλτον κλόνισαν την ηρεμία στην άλλη πλευρά της Μάγχης.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την οποία σημείωσε 249 γκολ σε 758 παιχνίδια, ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός, πέθανε στα 86 χρόνια του, τρία έτη μετά τον αδερφό του Τζάκι Τσάρλτον, έναν άλλο μεγάλο παίκτη της Εθνικής ομάδας.

Νικητής του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1968, 10 χρόνια μετά την επιβίωσή του από το δυστύχημα του Μονάχου που στοίχισε τη ζωή σε 21 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων 7 παικτών του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον υπήρξε ποδοσφαιρικό σύμβολο της εποχής του.

Από τους βασικούς συντελεστές της στέψης των «Τριών Λιονταριών» στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, ο παίκτης από το Άσινγκτον κέρδισε τη Χρυσή Μπάλα την ίδια χρονιά, υπερισχύοντας για ένα βαθμό του επίσης θρυλικού Εουσέμπιο.

Σε δήλωση που κυκλοφόρησε σήμερα το απόγευμα, η οικογένειά του έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τον θάνατό του:

«Με μεγάλη λύπη μοιραζόμαστε την είδηση ​​του ειρηνικού θανάτου του Σερ Μπόμπι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του.

Η οικογένειά του θα ήθελε να εκφράσει τις ευχαριστίες της σε όλους όσους συνέβαλαν στη φροντίδα του και στους πολλούς ανθρώπους που τον αγάπησαν και τον στήριξαν. Ζητάμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτική ζωή της οικογένειας αυτή τη στιγμή».

«Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πενθεί μετά το θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον, ενός από τους μεγαλύτερους και πιο αγαπητούς παίκτες στην ιστορία του συλλόγου μας», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.

Words will never be enough.

