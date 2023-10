Ο Νεϊμάρ διέλυσε το γόνατό του και μένει εκτός για οκτώ μήνες (βίντεο)

Στις 20 Φεβρουαρίου του 2023 ο Νεϊμάρ τραυματίστηκε σοβαρά στον αστράγαλο και υποβλήθηκε σε επέμβαση, χάνοντας το υπόλοιπο της σεζόν ως ποδοσφαιριστής της Παρί εκείνη την εποχή.

Πριν λίγο διάστημα ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους με την φανέλα της Αλ Χιλάλ αλλά το βράδυ της Τετάρτης είχε νέο ραντεβού με την ατυχία.

Στην αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Ουρουγουάη, ο διεθνής άσος υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού και μηνίσκου και θα μείνει εκτός για οκτώ μήνες τουλάχιστον!

Check the video that gave Neymar the injury, like if you feel sorry for Neymar pic.twitter.com/shnHrCWtoP

— King Bob BLS (@rhymion_bls) October 19, 2023