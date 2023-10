Ευρωλίγκα: MVP της πρεμιέρας ο Πίτερς

Ο Άλεκ Πίτερς ήταν μία από τις μεγάλες μορφές του χθεσινού ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, με το οποίοι οι δύο κορυφαίες ομάδες έκαναν ντεμπούτο στην Ευρωλίγκα της περιόδου 2023-24.

Ο Αμερικανός φόργουορντ «μπήκε στα παπούτσια» του Σάσα Βεζένκοφ, το ρόλο του οποίου έχει επωμιστεί φέτος και πραγματοποίησε μια μεστή εμφάνιση συμβάλλοντας στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του.

