Οι Μπακς πήραν τον Λίλαρντ κι έγιναν πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα

O Γιάννης Αντετοκούνμπο το φώναζε εδώ και καιρό. Σχεδόν σε κάθε συνέντευξή του. Ήθελε να παραμείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά έχοντας την ευκαιρία να διεκδικήσει πρωταθλήματα. Πρακτικά αυτό σήμαινε την μεταγραφή κάποιου ακόμη σπουδαίου παίκτη στο πλευρό του, την ενίσχυση του ρόστερ με κάποιον άσο που θα άλλαζε την ζωή των «ελαφιών».

Η διοίκηση της ομάδας τον άκουσε και τα ξημερώματα της Πέμπτης ανακοίνωσε ένα μεγάλο «μπαμ» που προέκυψε μέσα από τριπλή ανταλλαγή.

Ένας εκ των κορυφαίων παικτών του NBA, ο Ντέμιαν Λίλαρντ, άφησε το Πόρτλαντ και έγινε παίκτης του Μιλγουόκι, ενισχύοντας σημαντικά τους Μπακς. Πέρσι είχε 32.2 πόντους μέσο όρο και 7.3 ασίστ.

Μία κίνηση που έφερε στις στοιχηματικές ιστοσελίδες τους Μπακς ως πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος!

Μάλιστα ο θρύλος του μπάσκετ, Μάτζικ Τζόνσον έγραψε στο Twitter: «Τι blockbuster ανταλλαγή! Ο Λίλαρντ πάει στους Μπακς και τους κάνει φαβορί για την Ανατολή. Φίλοι του ΝΒΑ, μπορείτε να φανταστείτε το πικ εν ρολ του Λίλαρντ και του Γιάννη; Θα είναι ασταμάτητοι».

What a blockbuster NBA trade! Damian Lillard is heading to the Milwaukee Bucks, making them the favorite in the Eastern Conference.

