Four Four Two: Κορυφαίος προπονητής όλων των εποχών ο Φέργκιουσον, στη λίστα Ρεχάγκελ – Σάντος

Ένα αφιέρωμα με τους κορυφαίους 100 προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου δημιούργησε το έγκυρο περιοδικό Four Four Two.

Στη κορυφή της λίστας, στο νούμερο ένα βρίσκεται ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος έγραψε τη δική του χρυσή ιστορία στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Τον ακολουθούν δύο Ολλανδοί: Ο Ρίνους Μίχελς και ο Γιόχαν Κρόιφ, με κοινή αφετηρία τον Άγιαξ.

Tη δεκάδα συμπληρώνουν οι Μπιλ Σάνκλι (Νο.4), Πεπ Γκουαρδιόλα (Νο.5), Αρίγκο Σάκι (Νο. 6), Ματ Μπάσμπι (Νο. 7), Ελένιο Ερέρα (Νο. 8), Ερνστ Χάπελ (Νο.9) και Βαλερί Λομπανόφσκι (Νο. 10).

Στο αφιέρωμα βρίσκονται και δύο προπονητές που βοήθησαν την Εθνική Ελλάδος να πετύχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της: Ο Ότο Ρεχάγκελ στην 47η θέση και ο Φερνάντο Σάντος στην 64η.