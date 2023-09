Τα ροζ παπούτσια του Αντετοκούνμπο για την κόρη του Εύα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι χαζομπαμπάς και δεν το έκρυψε ποτέ. Ούτε με τους δύο του γιούς αλλά ούτε και τώρα με το τρίτο μέλος της οικογένειάς του, την νεογέννητη, Εύα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, μάλιστα, αποκάλυψε τα παπούτσια που φορά στις προπονήσεις των Μιλγουόκι Μπακς, τα οποία είναι αφιερωμένα στην κόρη του. Ροζ με το όνομά της στο πίσω μέρος.

Hot pink is growing on me 💕 pic.twitter.com/ozZB8sNirj

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 26, 2023