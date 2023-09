Με υπέροχο γκολ ο Γιακουμάκης οδήγησε την Ατλάντα στα play offs

Aσταμάτητος είναι ο Γιώργος Γιακουμάκης! Ο Έλληνας επιθετικός της Ατλάντα Γιουνάιτεντ σκόραρε στο 4-1 επί της Μόντρεαλ Ίμπακτ, περνώντας τη μπάλα πάνω από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Put some respect on Giorgos’s name pic.twitter.com/XSFeEE5QgZ

— x – Atlanta United FC (@ATLUTD) September 24, 2023