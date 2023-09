Στον τελικό η Σάκκαρη, μεγάλη ευκαιρία για τίτλο στην Γουαδαλαχάρα

Μαρία, να η ευκαιρία! Η Ελληνίδα τενίστρια επανέφερε το καλό της πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, τα χαμόγελα επέστρεψαν και μετά την δύσκολη περίοδο που πέρασε, δείχνει πανέτοιμη για ένα ηχηρό come back!

Η Σάκκαρη νίκησε την Καρολίν Γκαρσία τα ξημερώματα του Σαββάτου και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Γουαδαλαχάρα. Πήρε το πρώτο σετ με 6-3, το δεύτερο με 6-0 και μέσα σε 71 λεπτά είχε… καθαρίσει το παιχνίδι.

Στον μεγάλο τελικό της Κυριακής θα βρει απέναντί της, το Νο111 του κόσμου, Καρολάιν Ντολχάιντ και όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, είναι το μεγάλο φαβορί για την επικράτηση.

Μετά από αυτό την πρόκριση εξασφάλισε το Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης από την Δευτέρα και ανέβηκε στο Νο10 στο race για το WTA Finals, έχοντας πλέον ρεαλιστικές ελπίδες για το Κανκούν. Mάλιστα αν νικήσει στον τελικό θα φτάσει στο No9, απέχοντας μόλις μία θέση από την πρώτη οκτάδα.

