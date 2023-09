Τρέλα για τον Ρονάλντο στο Ιράν

Ο 38χρονος Κριστιάνο Ρονάλντο δεν θα αγωνίζεται πλέον στο UEFA Champions League, θα το πράξει όμως σε άλλη ηπειρωτική συνομοσπονδία.

Ο Πορτογάλος επιθετικός της Αλ Νασρ θα κάνει το ντεμπούτο του στην ασιατική έκδοση της διοργάνωσης απέναντι στην Περσέπολις αυτή την Τρίτη (19/9, 20:00).

🚨🚨 – More than 3,000 people in front of the Al Nassr Hotel 😨😨

Chanting Ronaldo.. Ronaldo 🤯🐐

Something amazing and historical🥶🥶🇮🇷#AlNassr #CristianoRonaldo #Ronaldo #Ronaldo𓃵

#CR7 #CR7𓃵 #Mane #Saudi #Iran #السعودية #النصر #ايران #رونالدوpic.twitter.com/x3azDrY8PJ

— FAISAL RSL (@SaudiPLf) September 18, 2023