Απόψε η μεγάλη βραδιά του Σπανούλη

Η μεγάλη βραδιά του Βασίλη Σπανούλη έφτασε. Απόψε (17/9, 20:00), οι φίλαθλοι θα τον αποθεώσουν και ο Ολυμπιακός θα τον τιμήσει αποσύροντας τη φανέλα του στον φιλικό αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, μία ημέρα μετά το gala προς τιμήν του, στο οποία παραβρέθηκαν κορυφαίες προσωπικότητες του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία με τους τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Βασίλη Παρθενόπουλο (έδωσε δώρο και κάρτα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο), τον πρόεδρο της ΕΟΚ Βαγγέλη Λιόλιο, τον επικεφαλής της Ευρωλίγκας Ντέγιαν Μποντιρόγκα και τον πρόεδρο της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αντρέι Βατούτιν.

