Η Ατλάντα του πρώτου σκόρερ Γιακουμάκη φιλοδώρησε με πέντε γκολ την Ίντερ Μαϊάμι του Μέσι

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν εκτός λόγω τραυματισμού, η Ίντερ Μαϊάμι ήθελε να συνεχίσει το αήττητο σερί που κρατούσε για δύο μήνες, αλλά η Ατλάντα του Γιώργου Γιακουμάκη είχε διαφορετική άποψη.

Η ομάδα του Έλληνα επιθετικό επιβλήθηκε με 5-2 εντός έδρας, ανάγκασε το σύνολο του Αργεντινού θρύλου του ποδοσφαίρου στην πρώτη ήττα μετά από καιρό, με τον διεθνή στράικερ να σκοράρει το τέταρτο γκολ των γηπεδούχων.

Ο Γιακουμάκης κάνει θραύση στο MLS και βρίσκεται στη πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με 14 γκολ! Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στις ΗΠΑ είναι και το μεγάλο φαβορί για να ολοκληρώσει τη σεζόν στην κορυφή της σχετικής στατιστικής κατηγορίας.

14 GOALS

Giorgos Giakoumakis is tied for the most goals in MLS this season. pic.twitter.com/vAmPvhhXpQ

— Major League Soccer (@MLS) September 16, 2023