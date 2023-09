Χαμόγελα για τη Ferrari στην πίστα της Μόντσα

Σε μια δύσκολη σεζόν για τη Ferrari, ο Κάρλος Σάινθ έβαλε λίγο βάλσαμο στην καρδιά των οπαδών, που ως συνήθως γέμισαν μαζικά τις εξέδρες της πίστας στη Μόντσα.

Μπροστά σε ένα κοινό απόλυτα αφοσιωμένο στην ομάδα με το αλογάκι ο Ισπανός οδηγός πήρε την pole position, την πρώτη του στη σεζόν και τέταρτη στην καριέρα του, μετά από μια επική μονομαχία.

Ο Σάινθ, που γιόρτασε τα 29α γενέθλιά του την Παρασκευή, νίκησε τον Μαξ Φερστάπεν με ανάσα: μόνο 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου χώρισαν τη Ferrari από τη Red Bull, αλλά ο αγώνας για την pole position δεν αφορούσε μόνο τους Σάιθ και Φερστάπεν.

POLE POSITION AT HOME!

It doesn’t get much better than that! #ItalianGP pic.twitter.com/SMbnkL6P5v

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 2, 2023