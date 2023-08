«Bad Blue Boys»: Οι φασίστες οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Σεπτέμβρης του 2022: Εκατοντάδες αφηνιασμένοι οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ παρελαύνουν στους δρόμους του Μιλάνου χαιρετώντας φασιστικά, λίγο πριν τον αγώνα με τη Μίλαν για το Champions League. Είναι ο φασιστικός χαιρετισμός των Ουστάσα, των Κροατών συνεργατών των Ναζί στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ενας χαιρετισμός, που δεν μπορεί να διακριθεί από τον χιτλερικό χαιρετισμό και είναι το «σήμα κατατεθέν» των “Bad Blue Boys”, των φανατικών οπαδών της Ντιναμό.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα στο Μιλάνο, η ιταλική αστυνομία συνέλαβε μάλιστα 23 οπαδούς της Ντιναμό για κατοχή μαχαιριών και ροπάλων. Σε 19 Κροάτες χούλιγκαν απαγορεύτηκε να επιστρέψουν στην Ιταλία για ένα χρόνο, για παραβίαση της δημόσιας ασφάλειας, αλλά το περιστατικό αποσιωπήθηκε από την UEFA.

Η Ντιναμό δεν έχει τιμωρηθεί για τη συμπεριφορά των οπαδών της, ούτε έχουν ανακοινωθεί έρευνες.

Absolutely abhorrent. Dinamo Zagreb fans performing the Nazi salute in the streets of Milan.

The world of football must free itself from fascists and carriers of hatred, a hatred that from soccer fields spreads to the squares. pic.twitter.com/rd2Z97Rn1q

