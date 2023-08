Μπουφόν: «Κρέμασε» τα γάντια του ο σπουδαίος τερματοφύλακας

Με μία δήλωση στα social media, ο σπουδαίος Τζιανλουίτζι (Τζίτζι ) Μπουφόν επισημοποίησε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση, σε ηλικία 45 ετών.

«Τελείωσε φίλοι μου! Μου δώσατε τα πάντα, σας έδωσα τα πάντα. Μαζί το κάναμε» έγραψε ο θρυλικός Ιταλός τερματοφύλακας στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, το οποίο συνοδεύεται από ένα βίντεο, με σπουδαίες στιγμές της καριέρας του.

That’s all folks!

You gave me everything.

I gave you everything.

We did it together. pic.twitter.com/bGvIDsoFsG

— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 2, 2023