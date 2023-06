Aντετοκούνμπο: Αν ψάχνετε για τερματοφύλακα στη Σαουδική Αραβία, ενημερώστε με

Στην αρχή ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στην Αλ Νασρ. Ακολούθησε ο Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Ιτιχάντ ενώ η Αλ Χιλάλ προσπαθεί να πείσει τον Λιονέλ Μέσι.

Το ποδόσφαιρο στη Σαουδική Αραβία προσελκύει ολοένα και περισσότερα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν το άφησε να περάσει ασχολίαστο.

Ο Greek Freak με ένα χιουμοριστικό ποστ… αυτοπροτάθηκε για την θέση του τερματοφύλακα!

«Καθόμουν στον καναπέ μου και σκρόλαρα στη σελίδα του Tik Tok που είναι για μένα (σ.σ προτείνει πράγματα ανάλογα με τις αναζητήσεις και τα δεδομένα που σου ταιριάζουν). Μέσι, Ρονάλντο και Μπενζεμά. Αν ψάχνετε για τερματοφύλακα για την επόμενη σεζόν, ενημερώστε με» έγραψε ο Giannis.

I was just sitting on my couch scrolling through For you page. Messi Ronaldo and Benzema. If you’re looking for a goalie for next season, let me know.

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 5, 2023