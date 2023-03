Στα προημιτελικά της Καλιφόρνια η σούπερ Σάκκαρη

H Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Καρολίνα Πλίσκοβα, νίκησε την πρώην Νο1 του κόσμου με 6-4, 5-7, 6-3 μετά από 2,5 ώρες αγώνα και προκρίθηκε -για δεύτερη συνεχή χρονιά- στις οκτώ καλύτερες τενίστριες του Indian Wells.

Ταυτόχρονα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών πήρε ρεβάνς για την ήττα από την ίδια αντίπαλο στο Ντουμπάι πριν από τρεις εβδομάδες. Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια που θα προκύψει από το ζεύγος που συνθέτουν η Πέτρα Κβίτοβα με την Τζέσικα Πεγκούλα.

There's something about Maria at the @BNPPARIBASOPEN 👏

No. 7 seed @mariasakkari returns to the Indian Wells last eight with a solid 6-4, 5-7, 6-3 win over Pliskova!#TennisParadise pic.twitter.com/M1U6ctbnS4

— wta (@WTA) March 14, 2023