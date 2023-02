Ο βίος και η πολιτεία του απίθανου κ. Ντουπλάντις

Κάθε φορά που ο Μόντο Ντουπλάντις βγαίνει στο στάδιο, υπάρχει πιθανότητα να πέσει το παγκόσμιο ρεκόρ Ανδρών στο άλμα επί κοντώ.

Ο 23χρονος άλτης ξεκίνησε το 2023 επιδιώκοντας να βελτιώσει την παγκόσμια επίδοση των 6,21 μέτρων που σημείωσε πέρυσι στο Όρεγκον και χθες (25/2), στο Κλερμόν-Φεράν και στον τελευταίο αγώνα του στη σεζόν στον κλειστό στίβο, άδραξε την ευκαιρία.

Στο All Star Perche, το ετήσιο ραντεβού του άλματος επί κοντώ που πραγματοποιείται από το 2016, συνήθως τον Φεβρουάριο στο Κλερμόν-Φεράν της Γαλλίας, ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής υπερέβη τα 6,22μ. στην τρίτη προσπάθεια και κατέγραψε το έκτο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

THAT world record jump from @mondohoss600 🤩

And meet director @airlavillenie breaking the record for the fastest pole vault hug in the process 👀

pic.twitter.com/kFRgoBKTzL

