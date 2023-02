NBA: Σούπερ deal για τους Σανς, πήραν τον Κέβιν Ντουράντ

Μεταγραφική «βόμβα» στο NBA, καθώς οι Φίνιξ Σανς συμφώνησαν με τους Μπρούκλιν Νετς σε μία ιστορική ανταλλαγή και έκαναν δικό τους, τον Κέβιν Ντουράντ, έναν από τους σπουδαιότερους παίκτες στο πρωτάθλημα. Μετά την αποχώρηση του Κάιρι Ίρβινγκ, οι Νετς έβγαλαν στη βιτρίνα και τον KD.

Οι Σανς άρπαξαν την ευκαιρία, προσέφεραν τους Μικάλ Μπρίτζις, Καμ Τζόνσον, Τζε Κράουντερ και τέσσερα picks πρώτου γύρου σε μελλοντικά drafts και πρόσθεσαν στο ρόστερ τους έναν παίκτη που αλλάζει τις ισορροπίες στο πρωτάθλημα.

BREAKING: Nets are trading Kevin Durant to the Suns, per @ChrisBHaynes pic.twitter.com/09hd9mbxfa

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2023