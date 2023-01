Μέγας Τσιτσιπάς στους ημιτελικούς του Australian Open

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε τα προγνωστικά, νίκησε με 3-0 τον Τσέχο Γίρι Λεχέτσκα και προκρίθηκε πανηγυρικά στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Όπεν, για τρίτη συνεχή φορά και συνολικά τέταρτη στην καριέρα του.

Ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε 2 ώρες και 17 λεπτά για να κάμψει την αντίσταση του 21χρονου αντιπάλου (Νο 71 στην παγκόσμια κατάταξη) με 6-3, 7-6 (7/2), 6-4 και τώρα έχει μπροστά του την πρόκληση της πρώτης συμμετοχής του στον τελικό του Γκραν Σλαμ της Μελβούρνης.

4th #AusOpen semifinal awaits!@steftsitsipas will play Karen Khachanov for a spot in the #AO2023 men's singles final. @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/PfSzKS0vCQ

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023