Στα προημιτελικά της Μελβούρνης ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα προημιτελικά του Australian Open αποκλείοντας στα πέντε σετ τον Ιταλό Γιανίκ Σίνερ: 6-4, 6-4, 2-6, 4-6, 6-3.

Ο Τσιιτσιπάς, που βλέπει μακριά στην εφετινή διοργάνωση θα βρεθεί στους οκτώ καλύτερους τενίστες του πρώτου Grand Slam της χρονιάς για τρίτη συνεχή χρονιά και συνολικά τέταρτη στην καριέρα του.

Ένα χρόνο αφότου είχε αποκλείσει ξανά τον Σίνερ στο Melbourne Park, το Νο 3 του ταμπλό και 4 στην παγκόσμια κατάταξη συνέτριψε ξανά τις ελπίδες του Ιταλού για μια μεγάλη απόδραση από τη Rod Laver Arena.

Με τον Έλληνα να κυριαρχεί στα πρώτα δύο σετ και τον Σίνερ να επιστρέφει στον τετράωρης διάρκειας αγώνα ισοφαρίζοντας, ο Τσιτσιπάς έκανε το καθοριστικό break στο έκτο game, πριν σφραγίσει το παιχνίδι με στυλ κι ένα forehand winner.

«Ήταν πολύ… Νιώθω σαν να πέρασα έναν αιώνα στο γήπεδο. Μα τι βράδυ!», δήλωσε ο 24χρονος Έλληνας πρωταθλητής. «Έδωσα πραγματικά τον καλύτερό μου εαυτό, αλλά αντιμετώπισα έναν πολύ δυνατό αντίπαλο που έπαιξε απίστευτο τένις στο τρίτο και το τέταρτο σετ», είπε.

«Προσπάθησα να παραμείνω ψύχραιμος όπως έκανε ο κύριος Ροντ Λέιβερ στην εποχή του», πρόσθεσε κάνοντας αναφορά στον θρύλο του Αυστραλιανού τένις, που ήταν παρών στις εξέδρες.

Όπως και πέρυσι, ήταν ξανά ο Τσιτσιπάς που τελείωσε το ταξίδι του Ιταλού στη Μελβούρνη, αυτή τη φορά έναν γύρο νωρίτερα. Σε αντίθεση όμως με το 2022 που τον νίκησε σε τρία μονόπλευρα σετ, φέτος χρειάστηκε να δουλέψει τέσσερις ώρες και να προσφέρει εξαιρετικό τένις.

Στα δύο πρώτα σετ ο Σίνερ στερήθηκε αποτελεσματικότητας σε κομβικές στιγμές, σε αντίθεση με τον Τσιτσιπά. Σε αυτά τα δύο σετ ο Έλληνας άσος αξιοποίησε τα τέσσερα break points που κέρδισε, όταν ο Σίνερ μέτρησε μόνο δύο στα οκτώ.

Όμως, ο Ιταλός κράτησε στα δύο επόμενα σετ, σώζοντας το μοναδικό break point που παραχώρησε και κατάφερε να σπάσει το αντίπαλο σερβίς μία φορά ανά σετ (από 18 break points πάντως!), για να αναγκάσει τον Τσιτσιπά να φτάσει έως το καθοριστικό πέμπτο σετ.

