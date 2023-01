Τσιτσιπάς: Είναι σημαντικό να έχεις σταθερό μυαλό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι μαθητής του τένις, αλλά και του κόσμου. Δεινός φωτογράφος, ο Έλληνας πρωταθλητής μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρόσφατο ταξίδι του στη Δυτική Αυστραλία στο πλαίσιο του United Cup, θαυμάζοντας τα τοπία της περιοχής και την «πλούσια πολιτιστική ιστορία».

Ο 24χρονος τενίστας μίλησε στην ιστοσελίδα του Australian Open και όταν του ζητήθηκε να ονομάσει μια άλλη δεξιότητα που θέλει να μάθει, ανέφερε τις ξένες γλώσσες. Ο Tsitsifast μιλάει ήδη ελληνικά, αγγλικά και ρωσικά, καθώς η μητέρα του Τζούλια εκπροσώπησε τη Σοβιετική Ένωση στο τένις.

«Ήταν όνειρό μου από παιδί να μιλάω άπταιστα πολλές γλώσσες», είπε ο Νο 4 του κόσμου στο ausopen.com. «Δεν είχα την ευκαιρία να κατακτήσω αυτές τις γλώσσες εδώ και μερικά χρόνια λόγω των ταξιδιών μου. Έχω την τάση να χρονοτριβώ».

Και πρόσθεσε: «Αν δεν ήμουν τόσο ενεργός στο τένις όσο είμαι τώρα, σίγουρα θα ήθελα να μάθω περισσότερες γλώσσες και να έχω την ικανότητα να επικοινωνώ με οποιονδήποτε πολιτισμό ή οποιοδήποτε έθνος στον κόσμο. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη υπερδύναμη».

Όσο για κάποια συγκεκριμένα; «Θα ήθελα να μάθω ισπανικά, πορτογαλικά και μανδαρίνικα ή ιαπωνικά», δήλωσε ο πάντα στοχαστικός Τσιτσιπάς, που φόρεσε μια φανέλα με ιαπωνικό θέμα στην προετοιμασία του AO 2023, για την οποία είπε ότι αντιπροσωπεύει τη «σύνδεση μεταξύ του αθλητισμού και του αρχαίου πολεμικού πνεύματος» του ασιατικού έθνους.

Western Australia's natural beauty, combined with it’s rich cultural history and vibrant community, make it a truly special and sophisticated place to visit and explore. pic.twitter.com/yzsBzgSpuN

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) December 27, 2022