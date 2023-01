Σκοτώθηκε στις ΗΠΑ πρώην ποδοσφαιριστής της Τότεναμ

Τραγικό θάνατο βρήκε ο Άγγλος αμυντικός της Σάρλοτ, Άντον Γουόκς, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 25 ετών, ανακοίνωσε απόψε ο σύλλογός του.

Σύμφωνα με τις αναφορές του τοπικού Τύπου ο Γουόκς σκοτώθηκε στο Μαϊάμι ύστερα από σύγκρουση σκαφών, καθώς βρισκόταν με την ομάδα του στη Φλόριντα για προετοιμασία.

Πριν δοκιμάσει την τύχη του στο αμερικανικό πρωτάθλημα (Major League Soccer), είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Τότεναμ, τον Ιούλιο του 2013.

Με τους «Πετεινούς» έπαιξε έναν αγώνα μπαίνοντας αλλαγή στο 80ό λεπτό στη νίκη εναντίον της Τζίλινγχαμ (5-0) για το League Cup, το 2016.

Ακολούθησαν Πόρτσμουθ και Ατλάντα Γιουνάιτεντ, πριν μεταγραφεί στη Σάρλοτ το 2022.

«Θα λείψει πολύ σε πολλούς και οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια του Άντον κατά τη διάρκεια αυτής της σπαρακτικής στιγμής», δήλωσε ο ιδιοκτήτης της Σάρλοτ, Ντέιβιντ Τέπερ.

There are no words to describe the sorrow of everyone in Major League Soccer today after learning of the tragic passing of Anton Walkes of Charlotte FC. Anton was a talented and dedicated player who was loved by his teammates and fans. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM

— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2023