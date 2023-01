Πρώτη νίκη σε Grand Slam για τα αδέλφια Τσιτσιπἀ

Σημαντική στιγμή για τα αδέλφια Τσιτσιπά, καθώς στο διπλό του Australian Open κατάφεραν να πάρουν τη πρώτη τους νίκη σε Grand Slam.

Ο Στέφανος και ο Πέτρος νίκησαν με 2-1 σετ(3-6, 7-5, 6-3) τους Βαρέλα και Ραμαναθάν και προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.

Οι Tsitsibros θα αντιμετωπίσουν το No1 ζευγάρι του ταμπλό, το οποίο συνθέτουν οι Κούλφοχ και Σκούπσκι και θα έχουν πολύ δύσκολο έργο για να βρεθούν στην επόμενη φάση του τουρνουά.

It's the FIRST Grand Slam doubles win for the Tsitsipas brothers 🙌

🇬🇷 @steftsitsipas/@PeteTsitsipas outlast Ramanathan/Reyes-Varela 3-6 7-5 6-3.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/nzUnMa5ETp

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2023