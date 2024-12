Σεισμός τώρα 2,1 Ρίχτερ στην Αττική

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται κοντά στην Αγία Παρασκευή, 2 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 7.57 π.μ. σήμερα Τρίτη, εκτιμάται στα 7,8 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση είχε μέγεθος 2,6 Ρίχτερ με επίκεντρο 8 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας.

#Earthquake (#σεισμός) M2.6 occurred 9 km NE of #Athens (#Greece) 3 min ago (local time 07:57:10). More info at:

