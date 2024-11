Guardian: Οι Αγγλοι οπαδοί στην Αθήνα «αντιμετωπίστηκαν σαν ζώα»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η αγγλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ο «Σύνδεσμος Υποστηρικτών Ποδοσφαίρου» ξεκίνησαν έρευνες μετά από παράπονα των οπαδών της Αγγλίας ότι η αστυνομία τους «συμπεριφέρθηκε σαν ζώα» πριν από τον αγώνα του Nations League στην Αθήνα.

Οι Αγγλικές ενώσεις, έκαναν λόγο για προβληματική διαχείριση και καταγγέλλουν ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε ασπίδες και δακρυγόνα για να ελέγξει την ουρά που είχε σχηματιστεί ενώ στο διαδίκτυο κυκλοφορούν και εικόνες αστυνομικών με αντιασφυξιογόνες μάσκες.

England fans queueing in orderly manner @ 21:10 with only one person on each side of entrance scanning tickets, for no reason the police with gas masks on starting pushing and shoving everyone across ith shields whilst also I guess spraying pepper spray which I managed 2 avoid. pic.twitter.com/6NXlCiIlxR

«Ήταν τρελό», λέει ένας εκ των Άγγλων οπαδών ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα από το Telford. «Θέλανε να φτιάξουν την ουρά αλλά το έκαναν με τη βία. Στρίμωξαν τον κόσμο και μας συμπεριφέρθηκαν σαν ζώα. Μετά, αν υπάρξουν αντίποινα, θα κάνουν το θύμα».

Unfortunately, once again, we are having to ask England supporters to send in their witness accounts to ourselves regarding the situation outside of the Athens Olympic Stadium.

Despite being told how things would operate in advance, to see the exact opposite occur in some…

— Free Lions (@WeAreFreeLions) November 14, 2024