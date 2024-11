Το «brat» είναι η λέξη της χρονιάς

Ο τίτλος του έκτου άλμπουμ της Βρετανίδας τραγουδίστριας Charli XCX είναι η φετινή λέξη της χρονιάς για το λεξικό Collins.

Η εταιρεία λεξικών λέει ότι το «brat» – όρος που συνήθως περιγράφει ένα παιδί με κακή συμπεριφορά και συνδέεται με αρνητικούς συνειρμούς – ενέπνευσε έναν τρόπο ζωής που «χαρακτηρίζεται από μια σίγουρη, ανεξάρτητη και ηδονιστική στάση».

Ο όρος έγινε viral στο διαδίκτυο και στην πολιτιστική σκηνή μετά την κυκλοφορία τον Ιούνιο του άλμπουμ «Brat» της Charli XCX – το οποίο έχει ως εξώφυλλο ένα μινιμαλιστικό τετράγωνο σε πράσινο λάιμ.

