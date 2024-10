Ισπανία: Ανεβαίνουν συνεχώς οι νεκροί των φονικότερων πλημμυρών εδώ και 30 χρόνια

Ο υπουργός Εδαφικής Πολιτικής Άνχελ Βίκτορ Τόρες είπε απόψε στην κρατική τηλεόραση TVE ότι 92 θάνατοι καταγράφηκαν μόνο στη Βαλένθια, η οποία είναι η περιοχή που υπέστη το χειρότερο πλήγμα. Δύο θάνατοι αναφέρθηκαν στη γειτονική Καστίγια-Λα Μάντσα και ένας στην Ανδαλουσία.

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος από αύριο Πέμπτη έως το Σάββατο.

Οι χειρότερες πλημμύρες εδώ και τρεις δεκαετίες σάρωσαν την περιοχή της Βαλένθια μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν χθες, Τρίτη, αφήνοντας πίσω τους πόλεις και δρόμους βυθισμένους στα νερά.

The scale of the flooding currently unfolding in Valencia, Spain is unfathomable. This is footage from Chiva, where a jaw-dropping 343 mm of rain was recorded in just 4 hours earlier today, between 4:30 PM and 8:30 PM.

