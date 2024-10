Κορινθία: Μαίνεται η πυρκαγιά, νέο 112 – Κόπασαν ελαφρώς οι θυελλώδεις άνεμοι

Πριν λίγο εστάλη μήνυμα του 112 στους κατοίκους της περιοχής Πύργος Κορινθίας, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λυγιά λόγω πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πύργος του Δήμου Ξυλοκάστρου Κορινθίας απομακρυνθείτε προς Λυγιά. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation of 112 – Emergency Number

Wildfire in your area

If you are in the area of #Pyrgos in the Municipality of #Xylokastro #Corinth, evacuate towards #Lygia

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki@hellenicpolice https://t.co/ZGXFnef5p3

— 112 Greece (@112Greece) September 30, 2024