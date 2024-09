Παγκόσμια επίθεση χάκερ στο X: Στα «θύματα» και ο λογαριασμός της Πυροσβεστικής

Το βράδυ της Τετάρτης στον λογαριασμό που διατηρεί το Πυροσβεστικό Σώμα στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε ανάρτηση που έλεγε ότι ο λογαριασμός έχει χακαριστεί.

«Σε κάθε λογαριασμό που δημοσιεύουμε τη διεύθυνση του κωδικού, ώστε να το αντλήσουμε και να βγάλουμε κέρδη μαζί», γράφει η ανάρτηση (στα αγγλικά).

Ωστόσο, η κυβερνοεπίθεση δεν περιορίζεται μόνο στην Ελλάδα, καθώς λογαριασμοί από όλο τον κόσμο στο X, έχουν αναρτήσεις με το ίδιο μήνυμα, που αφορά το κρυπτονόμισμα Solana.

Λογαριασμοί διασήμων, μέσων ενημέρωσης, εταιρειών, αθλητών και δημόσιων υπηρεσιών βρίσκονται ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης.

Community Alert: A number of large accounts on X currently have their account compromised and are posting a meme coin scam. pic.twitter.com/8Bvaq59re5

— ZachXBT (@zachxbt) September 18, 2024