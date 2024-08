Σεισμός 3,6 ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 07:32 το πρωί και σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο είχε επίκεντρο 7 χιλιόμετρα, νοτιοδυτικά της Άρβης και εστιακό βάθος 43,5 χιλιομέτρων.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) υπολογίζει τον σεισμό σε 3,7 ρίχτερ.

Small earthquake of magnitude 3.7 just reported 50 km southeast of Heraklion, Greece 3.7 quake 19 Aug 7:32 am (GMT +3)Just 6 minutes ago, a 3.7-magnitude earthquake struck near Heraklion, Crete, Greece. The tremor was recorded in the morning on… #HappeningNow #Alert pic.twitter.com/d9QZwI21wn

— Earthquakes Live (@earthquakeglobe) August 19, 2024