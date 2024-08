Κοπέρνικος: Ο χάρτης της τεράστιας καταστροφής από την πυρκαγιά στην Αττική

Η ευρωπαϊκή υπηρεσία «Κοπέρνικος» δημοσίευσε προ ολίγου τον πρώτο χάρτη με τα επεξεργασμένα στοιχεία για την έκταση που έχει καταστρέψει μέχρι στιγμής η πυρκαγιά στην Αττική.

Η εικόνα είναι αποκαρδιωτική.

#EMSR746

Yesterday, a #wildfire broke out near #Varnavas, northeast of #Athens , spreading rapidly & covering the city in thick smoke

Our #MappingTeam is working to produce detailed maps of the extent

Our latest #EFFIS data shows the burnt area & active flames pic.twitter.com/rW1Ih963QR

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 12, 2024