«Εξαπλώνεται σαν αστραπή» – Ο ξένος Τύπος για την εφιαλτική πυρκαγιά που ξέσπασε στον Βαρνάβα και κατακαίει τη ΒΑ Αττική

Με εκτενή ρεπορτάζ από τους ανταποκριτές τους, φωτογραφίες και βίντεο, που αποτυπώνουν τον πύρινο εφιάλτη, καλύπτουν τα ξένα μέσα την καταστροφική φωτιά που ξέσπασε στον Βαρνάβα και απλώθηκε σε όλη τη Βορειοανατολική Αττική.

Οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους, καθώς η «φωτιά εξαπλώνεται σαν αστραπή», σχολιάζει το Reuters, τονίζοντας πως οι φλόγες κατέκαψαν δέντρα, σπίτια, αυτοκίνητα στο πέρασμά τους, ενώ πυκνοί καπνοί σκέπασαν τον αττικό ουρανό.

Residents fled their homes as a wildfire outside Athens burned trees, houses and cars and sent smoke clouds over the Greek capital https://t.co/zZ9WLL7PEN pic.twitter.com/zM19HG4s3D

Για δεκάδες ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα στην Ελλάδα κάνει λόγο το κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Wildfires broke out near Athens, forcing an evacuation. Thankfully, no injuries have been reported so far. Greece’s Fire Brigade faced dozens of wildfire fronts daily over the past few weeks. Keep alert and stay safe! #ClimateChange #wildfires https://t.co/01KX8fRZPw pic.twitter.com/G7iITAaUg6

— China Xinhua News (@XHNews) August 11, 2024