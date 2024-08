Φωτιά τώρα στην Αμυγδαλίτσα Ναυπλίου

Νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα, αυτή τη φορά στην περιοχή Αμυγδαλίτσα Ναυπλίου Αργολίδας.

Η φωτιά καίει αγροτικές εκτάσεις και χαμηλή βλάστηση σε πλαγιά και δεν απειλεί κάποιον οικισμό επί του παρόντος.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 11 οχήματα.

Από αέρος κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Φωτιά ξέσπασε λίγο νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Αγία Παρασκευή, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Μέσω μηνύματος από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής Σουρωτή κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Activation of 112 – Emergency Number

Wildfire in #Souroti #Thermi

❗ Stay alert

‼️ Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/tg45OiBehz@pyrosvestiki @hellenicpolice https://t.co/ZNx3EzbsQU

— 112 Greece (@112Greece) August 4, 2024