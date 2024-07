Η ποπ της ύφεσης: Πώς η μουσική συγκρούεται με τις οικονομικές τάσεις

Σε καλές και κακές αποχές, η ποπ μουσική αντανακλά τον κόσμο γύρω μας.

Παρ’ όλο που τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία αναπτύσσεται, οι πρόσφατες επιτυχίες δίνουν μια διαφορετική εικόνα.

Στο τελευταίο διπλό άλμπουμ της Taylor Swift, «The Tortured Poets Department», ένας στίχος στο τραγούδι της «I Can Do It With a Broken Heart» βρήκε βαθιά απήχηση στους ακροατές: «Κλαίω πολύ, αλλά είμαι τόσο παραγωγική, που είναι τέχνη».

Η Beyoncé, η οποία έχει αναφερθεί και στο παρελθόν στην επαγγελματική εξουθένωση των εργαζομένων, αξιοποίησε επίσης την πρόσφατη κακουχία στο άλμπουμ της «Cowboy Carter»: «Hardworkin’ men ain’t got no money in the bank», τραγουδάει στο “Ya Ya”.

Ακόμα και το viral TikTok hit, «I’m looking for a man in finance», αποτυπώνει μερικά από τα συναισθήματα απογοήτευσης και οικονομικής ευπάθειας που είναι όλο και πιο διαδεδομένα.

Οι οικονομολόγοι έχουν παλέψει με την αυξανόμενη αποσύνδεση μεταξύ του πώς πάει η οικονομία και του πώς αισθάνονται οι άνθρωποι για την οικονομική τους κατάσταση.

Βρισκόμαστε σε μια «vibecession», λένε οι ειδικοί, μια παγκόσμια τάση, η οποία έχει εμφανιστεί τα τελευταία 2 χρόνια, κατά την οποία η αίσθηση του μέσου πολίτη για την οικονομία είναι αρνητική, παρά τα καλά οικονομικά στοιχεία. Στο TikTok, κάποιοι έχουν προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, συνοψίζοντας μάλιστα την τρέχουσα διάθεση ως «σιωπηλή κατάθλιψη».

Αν η δημοφιλής μουσική αποτελεί οδηγό, υπάρχει μια επιστροφή στα τραγούδια πριν από περίπου 16 χρόνια που έγιναν γνωστά ως «recession pop».

«Αισθανόμαστε πολύ, πολύ αρνητικά για την κατάσταση των οικονομικών μας … αλλά αυτή η μουσική προσφέρει μια αχτίδα διασκέδασης», λέει ο Casey Lewis, ειδικός σε θέματα τάσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιδρυτής του ενημερωτικού δελτίου τάσεων After School.

Τι είναι η ποπ της ύφεσης;

Η recession pop αναφέρεται σε μεγάλο βαθμό στο σύνολο της μουσικής που εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2007.

Η τάση της recession pop είναι μια «»πράξη επιμέλειας«», δήλωσε ο Charlie Harding, συγγραφέας του βιβλίου «Switched On Pop: How Popular Music Works and Why it Matters» και επίκουρος καθηγητής μουσικής στη Σχολή Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Ανθρώπινης Ανάπτυξης Steinhardt του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

«Είναι μια τάση των ανθρώπων που προσπαθούν να δώσουν νόημα σε κάτι που μας συνέβη και ήταν παράλογο», δήλωσε ο Harding. «Υπήρξαν ένα σωρό τραγούδια που έγιναν το soundtrack εκείνης της εποχής».

Σε αντίθεση με την οικονομική κατάσταση της χώρας εκείνη την εποχή, ο Joe Bennett, καθηγητής στο Berklee College of Music και εγκληματολόγος μουσικολόγος που ειδικεύεται στην ανάλυση της δημοφιλούς μουσικής και της τραγουδοποιίας, αναφέρεται σε αυτή την περίοδο ως «η εποχή του banger της Katy Perry».

«Σκέφτομαι την ύφεση του 2008 και τη μουσική που καταλάμβανε τα ραδιοφωνικά κύματα εκείνη τη στιγμή. Πολλή Katy Perry και πολλή υπερβολική, πολύ γρήγορη μουσική», δήλωσε ο Lewis. «Είναι πολύ χορευτική ποπ».

Τα τραγούδια που κυριάρχησαν στα charts – μεταξύ των οποίων και το «I Gotta Feeling» των Black Eyed Pea και το «Tik Tok» της Kesha – ήταν «ύμνοι για πάρτι», δήλωσε ο Bennett. «Όλα είχαν να κάνουν με το χορό και την καλοπέραση, σε αντίθεση με τις πραγματικές οικονομικές συνθήκες».

«Ήταν τραγούδια που μας έκαναν να νιώθουμε καλά και μας έβγαζαν από μια δύσκολη περίοδο και ήταν το φάρμακο που χρειαζόμασταν», δήλωσε ο Bennett.

Από τη Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930, οι καταναλωτές έδειξαν προτίμηση σε πιο χαρούμενα τραγούδια σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, σύμφωνα με την Diane Negra, καθηγήτρια κινηματογραφικών σπουδών και κινηματογραφικής κουλτούρας στο University College του Δουβλίνου.

«Υπάρχει αυτό το κλισέ ότι η μουσική είναι πιο γρήγορη και πιο αισιόδοξη και παρηγορητική σε δύσκολους καιρούς», είπε.

Η μουσική μπορεί να μιμηθεί και να ανταποκριθεί στις μεγάλες τάσεις και ένα καλό παράδειγμα είναι η δεκαετία του 1980, σύμφωνα με τον Harding. Η περίοδος του υψηλού πληθωρισμού και της οικονομικής ύφεσης ήταν επίσης μια περίοδος κατά την οποία εμφανίστηκαν υποείδη όπως η house και η techno.

Γιατί η ποπ της ύφεσης αναγεννάται;

Σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Google Trends στις 19 Ιουλίου, οι αναλυτές σημείωσαν ότι οι αναζητήσεις για τον όρο «recession pop» είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, με την Katy Perry και την Charli XCX να είναι οι κορυφαίοι καλλιτέχνες με σχετική τάση.

Το ενδιαφέρον αναζήτησης για την Katy Perry αυξήθηκε για πρώτη φορά το 2008, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ύφεσης στις ΗΠΑ, σημείωσε η Google.

Αλλά η σημερινή οικονομία είναι πολύ διαφορετική από εκείνες τις ημέρες. «Υπάρχει μια μικρή αποσύνδεση μεταξύ του πώς πάει πραγματικά η οικονομία και του πώς αισθάνονται οι νέοι άνθρωποι οικονομικά», δήλωσε ο Lewis. «Πονάει να βλέπεις έναν οικονομολόγο να λέει: «Στην πραγματικότητα, τα πράγματα είναι καλύτερα από ποτέ». Αυτή η ένταση έχει δώσει τη θέση της στην ποπ ύφεση».

Αρκετές εκθέσεις δείχνουν ότι η οικονομική ευημερία επιδεινώνεται και οι νέοι ενήλικες, ιδιαίτερα, αγωνίζονται.

«Έχετε μια ιδιαίτερα επιβαρυμένη σχέση με τον καπιταλισμό αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Negra. «Η εξουσία και οι πόροι συσσωρεύονται στις παλαιότερες γενιές και ο τρόπος με τον οποίο οι νεότεροι αποφεύγουν την οικονομική συμφορά είναι να εξαρτώνται από τους γονείς τους».

Περισσότεροι από τους μισούς – 52% – της γενιάς Z μεταξύ 18 και 27 ετών δήλωσαν ότι δεν βγάζουν αρκετά χρήματα για να ζήσουν τη ζωή που θέλουν, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Bank of America. Και σχεδόν άλλοι τόσοι εξαρτώνται από την οικονομική βοήθεια της οικογένειάς τους, κυρίως για τα τρόφιμα και το ενοίκιο.

«Η αναζωπύρωση της ποπ ύφεσης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, αντανακλά ειδικά τους νέους ανθρώπους, τους κοινωνικούς τους αγώνες, τη δυσπιστία τους απέναντι στις εταιρείες και το είδος της οικονομίας που κληρονόμησαν με πολλούς τρόπους», δήλωσε ο Lewis.

Στα χρόνια μετά την πανδημία του Κόβιντ, η ιδιοκτησία κατοικίας ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εργαλεία για τη δημιουργία πλούτου – και όσοι έχουν εκτοπιστεί από την αγορά κατοικίας έχουν δυσανάλογα δυσκολευτεί να επιτύχουν το ίδιο επίπεδο οικονομικής ασφάλειας, σύμφωνα με τον Μπρετ Χάουζ, καθηγητή οικονομικών στο Columbia Business School.

«Αυτή είναι μια τεράστια πρόκληση για τη συσσώρευση πλούτου μεταξύ της γενιάς Z», δήλωσε πρόσφατα στο CNBC, και η οποία δεν δείχνει σημάδια βελτίωσης.

