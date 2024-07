Σεισμός τώρα 4,1 Ρίχτερ ανάμεσα σε Μήλο και Κύθηρα

Σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο ανάμεσα στη Μήλο και τα Κύθηρα, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 6.23 μ.μ., εντοπίζεται 61 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μήλου.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 15 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ.

Βάσει μαρτυριών στο EMSC, ο σεισμός έγινε αισθητός στα Χανιά Κρήτης.

#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 58 km SW of #Adámas (#Greece) 5 min ago (local time 18:23:17). More info at:

https://t.co/IbUfG7TFOL

https://t.co/0qNW6bj3xQ

https://t.co/p32uOHUrpM pic.twitter.com/sXzaq4rJHz

— EMSC (@LastQuake) July 15, 2024