Σεισμός τώρα 4,7 Ρίχτερ στη Ρόδο

Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε θάλασσιο χώρο βόρεια της Ρόδου, κοντά στα τουρκικά παράλια, σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 22 χιλιόμετρα βόρεια – βορειοαντολικά της Ρόδου και 32 χιλιόμετρα ανατολικά – βορειοανατολικά της Σύμης, κοντά στη Μαρμαρίδα της Τουρκίας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στις 12:11, σήμερα Τρίτη, εκτιμάται στα 50 χιλιόμετρα.

Βάσει μαρτυριών στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Ρόδο και στα τουρκικά παράλια.

❌RISK of TSUNAMI EXCLUDED

Following the #earthquake (#σεισμός) M4.8 occurred 19 km NW of #Ródos (#Greece) 3 min ago (local time 12:11:49). More info at the links provided below

— EMSC (@LastQuake) July 9, 2024