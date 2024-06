Κιμ – Πούτιν: Αμυντικό σύμφωνο και μετασοβιετικό υπερθέαμα στην Πιονγιάνγκ

Συμφωνία με την οποία δεσμεύονται ότι Ρωσία και Βόρεια Κορέα θα αλληλοβοηθηθούν σε περίπτωση που μία εκ των δύο γίνει στόχος «επιθετικότητας» υπέγραψαν Βλαντιμίρ Πούτιν και ο -στενότατος πλέον- σύμμαχός του, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε δια στόματος του Ρώσου Προέδρου μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Κιμ κατά την φαντασμαγορική του επίσκεψη στην Πιονγιάνγκ, την πρώτη του Βλαντιμίρ Πούτιν εκεί, από το 2000.

Ο Κιμ μίλησε για ένα «νέο, υψηλό επίπεδο συμμαχίας», ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα ενδέχεται να αναπτύξει «στρατιωτική τεχνική συνεργασία» στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας και κάλεσε τον ΟΗΕ να τερματίσει το καθεστώς κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας. «Αυτές οι παράνομες ενέργειες εξυπηρετούν μόνο την υπονόμευση του παγκόσμιου οικονομικού και πολιτικού συστήματος», είπε ο Πούτιν προσθέτοντας. «Θα συνεχίσουμε να αντιτασσόμαστε στην πρακτική της ασφυξίας των κυρώσεων ως μέσου που χρησιμοποιεί η Δύση για να διατηρήσει την ηγεμονία της».

Λεπτομέρειες για το τι συνεπάγεται το σύμφωνο δεν έδωσε ο κ. Πούτιν. Φάνηκε όμως να το συγκρίνει με τις προμήθειες εκ μέρους του ΝΑΤΟ (όπλα μεγάλης εμβέλειας και μαχητικά αεροσκάφη F-16) που χρησιμοποιεί η Ουκρανία, υπονοώντας ότι η Ρωσία θα επεκτείνει τους στρατιωτικούς δεσμούς της με τη Βόρεια Κορέα ως απάντηση στην δυτική στήριξη στο Κίεβο.

Δυτικοί παρατηρητές αναφέρουν ότι το σύμφωνο εδραιώνει την ταχύτατα καρποφορούσα σχέση των δύο χωρών, κρίνοντας ότι μπορεί να έχει σημαντικές, ευρύτερες, επιπτώσεις, όπως σχολιάζει το ΒΒC.

Το σύμφωνο ανοίγει τον δρόμο ώστε η Μόσχα ενδεχομένως να βοηθήσει την Πιονγιάνγκ σε μια μελλοντική σύγκρουση στην κορεατική χερσόνησο, ενώ η Βόρεια Κορέα θα μπορεί να βοηθήσει ανοιχτά την Ρωσία στον πόλεμο της με την Ουκρανία.

Ο Κιμ κατηγορείται ήδη ότι προμήθευσε τη Ρωσία με όπλα, ενώ ο Πούτιν εκτιμάται ότι δίνει στους Βορειοκορεάτες διαστημική τεχνολογία που βοηθά το πυραυλικό τους πρόγραμμα.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το σύμφωνο θα εξοργίσει τη Σεούλ, η οποία προ της συνάντησης είχε προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην το προχωρήσει «πέρα από ένα ορισμένο σημείο».

Υπάρχουν ακόμη και εκτιμήσεις ότι η συμφωνία μπορεί να ανοίξει την πόρτα και στην πιθανότητα Βορειοκορεάτες στρατιώτες να συνδράμουν τη Ρωσία στην Ουκρανία, στο πεδίο της μάχης.

Η επίσκεψη του κ. Πούτιν ξεκίνησε με την κάπως αργοπορημένη άφιξή του στην Πιονγιάνγκ.

Αμέσως μετά την έξοδό του από το αεροπλάνο, ο Κιμ τον υποδέχτηκε με μια αγκαλιά και ένα θερμό καλωσόρισμα πάνω σε ένα τεράστιο κόκκινο χαλί.

JUST IN: Russian President Putin arrives in North Korea to meet with Kim Jong Un. pic.twitter.com/3LeVNu369b

— BRICS News (@BRICSinfo) June 18, 2024