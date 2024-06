Σεισμός τώρα 3,8 Ρίχτερ μεταξύ Φωκίδας και Αχαΐας – Αισθητός στην Πάτρα

Σεισμός μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο, ανάμεσα στην Πάτρα, το Αίγιο και τη Ναύπακτο, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο περίπου 4 χιλιόμετρα νότια του Μαραθιά Φωκίδας, 14 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αιγίου και 27 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Πάτρας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης εκτιμάται στα 14,5 χιλιόμετρα.

Βάσει μαρτυριών στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η δόνηση έγινε αισθητή στην Πάτρα και άλλες περιοχές της Αχαΐας, καθώς και στην Άμφισσα και άλλες περιοχές της Φωκίδας.

