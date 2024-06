Michael Mosley: Τα πρώτα λόγια της συζύγου του – Αποκλείει εγκληματική ενέργεια ο ιατροδικαστής

Συγκινούν τα πρώτα λόγια της συζύγου του Βρετανού παρουσιαστή του BBC, Μάικλ Μόσλει, λίγες ώρες αφότου εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας στη Σύμη.

Επιπλέον, ιατροδικαστής που εξέτασε το σώμα του 67χρονου Μάικλ Μόσλεϊ, αποκλείει την εγκληματική ενέργεια σε πρώτη φάση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ είναι σε κατάσταση προχωρημένη η σήψη δεν μπορεί να διαπιστώσει αιτία θανάτου, μακροσκοπικά, ούτε αν έπεσε από τα βράχια, ωστόσο δεν βλέπει χτυπήματα από το λίγο που μπορεί να διακρίνει.

Υπενθυμίζεται ότι ο 67χρονος Μάικλ Μόσλει εντοπίστηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής (09/6).

Τα συγκινητικά λόγια της συζύγου του

«Είναι συγκλονιστικό να χάνω τον Μάικλ, τον υπέροχο, αστείο, ευγενικό και λαμπρό σύζυγό μου.

Είχαμε μια απίστευτα τυχερή ζωή μαζί. Αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον πάρα πολύ και ήμασταν τόσο ευτυχισμένοι μαζί.

Είμαι απίστευτα περήφανη για τα παιδιά μας, την ανθεκτικότητα και την υποστήριξή τους τις τελευταίες ημέρες.

Η οικογένειά μου και εγώ παρηγορηθήκαμε πάρα πολύ από την έκρηξη αγάπης από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Είναι σαφές ότι ο Μάικλ σήμαινε πάρα πολλά για πολλούς από εσάς.

Μας παρηγορεί το γεγονός ότι παραλίγο να τα καταφέρει. Έκανε μια απίστευτη ανάβαση, πήρε τη λάθος διαδρομή και κατέρρευσε σε σημείο που δεν μπορούσε να τον δει εύκολα η εκτεταμένη ομάδα έρευνας.

Ο Μάικλ ήταν ένας περιπετειώδης άνθρωπος, είναι μέρος αυτού που τον έκανε τόσο ξεχωριστό.

Είμαστε τόσο ευγνώμονες στους εξαιρετικούς ανθρώπους στη Σύμη που εργάστηκαν ακούραστα για να βοηθήσουν στην ανεύρεσή του. Κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους στο νησί, που δεν είχαν καν ακούσει για τον Michael, δούλευαν από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς να τους ζητηθεί.

Είμαστε επίσης πολύ ευγνώμονες στον Τύπο που μας αντιμετώπισε με μεγάλο σεβασμό.

Νιώθω τόσο τυχερή που έχω τα παιδιά μας και τους καταπληκτικούς μου φίλους.

Πάνω απ’ όλα, νιώθω τόσο τυχερή που είχα αυτή τη ζωή με τον Μάικλ.

Σας ευχαριστώ όλους».

Συνεργάτες του τον αποχαιρετούν σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Την ίδια ώρα πλήθος συνεργατών του τον αποχαιρετούν με συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Tragic news about Michael Mosley. He was such an important figure both on and off screen in the BBC science unit, and as a mentor to many of us when we started out in science presenting. And, as many of our colleagues have already said on here, he was a genuinely lovely man. So… — Brian Cox (@ProfBrianCox) June 9, 2024

‘He was a hero to me’: Michael Mosley’s friends and peers pay tribute https://t.co/JR0mGBrbIu — The Guardian (@guardian) June 9, 2024

The fragility of life is so shocking. I’ve known Michael Mosley for many years – as a tv producer specialising in science and medicine. He was the executive producer of my 2009 series Human Journey. When he started presenting as well as producing, we made several science… pic.twitter.com/spUEVy2ctk — Prof Alice Roberts (@theAliceRoberts) June 9, 2024

It’s hard to describe how upset I am by this news. Through courageous, science-based journalism, Michael Mosley has helped thousands of people get well and healthy. I’m one of them. He was a hero to me. He will be deeply missed. My thoughts and prayers are with his family. https://t.co/5qi8OfSKRh — Tom Watson (@tom_watson) June 9, 2024

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, ΕΡΤ, The Independent