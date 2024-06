Σύμη: Αγνοείται παρουσιαστής του BBC

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες σε ξηρά και θάλασσας τη Σύμη, για τον εντοπισμό γνωστού Βρετανού παρουσιαστή, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από χθες, Τετάρτη, το μεσημέρι.

Πρόκειται για τον 67χρονο Μάικλ Μόσλεϊ (Dr Michael Mosley), τηλεοπτικό δημοσιογράφο, παραγωγό και παρουσιαστή, ο οποίος εργάζεται για το BBC από το 1985.

Ο 67χρονος είναι γνωστός κυρίως μέσα από την παρουσία του στα προγράμματα του BBC «Trust Me, I’m a Doctor» και «The One Show», καθώς και στο «This Morning» του ITV.

Ο 67χρονος βρισκόταν για διακοπές στη Σύμη μαζί με την 64χρονη σύζυγό του.

Βάσει πληροφοριών της «Ροδιακής», ο 67χρονος έφυγε χθες το μεσημέρι από την παραλία του Αγίου Νικολάου, όπου βρισκόταν με τη σύζυγό του και φιλικό τους ζευγάρι, προκειμένου να επιστρέψει πεζός στον Γυαλό.

Ωστόσο, έκτοτε δεν έδωσε σημεία ζωής, με τη σύζυγό του να καταθέτει δήλωση εξαφάνισης σήμερα, Πέμπτη, το πρωί.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του 67χρονου συμμετέχουν η Αστυνομία, το Λιμενικό, η Πυροσβεστική και εθελοντές, ενώ γίνεται χρήση drone και σύντομα πρόκειται να μεταβεί στο νησί ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος.

Το BBC αναφέρει ότι τα ίχνη του 67χρονου χάθηκαν χθες, Τετάρτη, στη 1.30 μ.μ.

TV doctor Michael Mosley goes missing while on holiday on Greek island of Symi https://t.co/Nj8LcKVE6S

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) June 6, 2024