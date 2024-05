Η Ελλάδα ως σημαντικός κόμβος ψηφιακού μετασχηματισμού

Η δυναμική πλοήγηση της Ελλάδας στον ψηφιακό χάρτη, καθώς και οι στρατηγικές αλλαγές που δημιουργεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον επιχειρηματικό κλάδο διεθνώς, βρέθηκαν στο επίκεντρο της πρώτης διεθνούς ημερίδας Bosch Bytes, στην Αθήνα. Η συνάντηση τεχνολογίας, βιωσιμότητας και βιομηχανικής καινοτομίας με θεματική Sustainable Digital Transformation & Next-Gen Manufacturing διοργανώθηκε από τη Bosch Software and Digital Solutions (SDS) στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το πρώτο σκέλος της ημερίδας απαρτίστηκε από τις ομιλίες στελεχών της Bosch SDS αλλά και εκπροσώπων επιχειρήσεων, οι οποίοι μετέφεραν στους παρευρισκόμενους την εικόνα της παγκόσμιας κατάστασης που έχει δημιουργήσει η ψηφιοποίηση.

Οι ομιλητές εστίασαν στο πώς αξιοποιεί τη δυναμική της η χώρα μας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα πως η Ελλάδα έχει την προοπτική να αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο ψηφιακού μετασχηματισμού.

Οι διεθνείς τάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού

Την εκδήλωση προλόγισε ο διευθύνων σύμβουλος της Bosch Ελλάδας, Ιωάννης Κάπρας ενώ η πρώτη ομιλία της ημερίδας πραγματοποιήθηκε από τον Κυριάκο Σαμπατακάκη, πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο της Accenture Greece. Η παρουσίασή του με θεματική “Reinvention in the age of generative”, εστίασε στις διεθνείς τάσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και πώς αυτές έχουν μεταμορφώσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών εταιριών.

Ο κ. Σαμπατακάκης αναφέρθηκε επίσης στους 5 βασικούς πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού, την τεχνολογία, το HR, τη βιωσιμότητα, την εικονική πραγματικότητα και το core digital ενώ αναφέρθηκε και στην επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Dirk Slama, αντιπρόεδρος του τμήματος Strategic Ecosystems της Robert Bosch GmbH εστίασε στον σπουδαίο ρόλο της Bosch στην ενεργοποίηση #digitalfirst στρατηγικών, όπως το digital.auto, το digital.industry και το digital.building, που την έχουν καταστήσει σημαντικό παράγοντα στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας διεθνώς αλλά και στο πώς η Bosch προσφέρει μια στρατηγική συνεργασία για την πλοήγηση στα ψηφιακά ύδατα. «Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο ψηφιακό τοπίο, η προτεραιοποίηση ψηφιακών πρωτοβουλιών μπορεί να φέρει επανάσταση σε διάφορους τομείς». Το τμήμα Software and Digital Solutions (SDS) της Bosch αποτελεί στρατηγικό σύμμαχο στην πλοήγηση ανάμεσα στην πολυπλοκότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Dirk Slama υπέδειξε την τριάδα «πελατοκεντρικότητα – ενσωμάτωση οικοσυστήματος και #digitalfirst προσέγγιση», ως τη φόρμουλα επιτυχίας για τις ψηφιακές επιχειρήσεις.

4 πυλώνες μετασχηματισμού της τεχνητής νοημοσύνης

Στους τέσσερις πυλώνες μετασχηματισμού της Τεχνητής Νοημοσύνης αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Διομήδης Σπινέλλης, καθηγητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. «Οι δυνατότητες που προσφέρει η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκαν με εκπληκτικό ρυθμό τον περασμένο χρόνο. Το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί καλεί τις επιχειρήσεις να αναβαθμίσουν τις πτυχές λειτουργίας τους, μέσα από τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών, τον μετασχηματισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τη φιλοσοφία πλοήγησης σε έναν κόσμο που πλέον τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Jay Limbasiya από την Dell, μέσα από την ομιλία του με θεματική “AI Anywhere on Data Everywhere”, κάλεσε τα παρευρισκόμενα στελέχη να εμβαθύνουν στις μετασχηματιστικές δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, τονίζοντας τον ουσιαστικό της ρόλο στην ισχυρή διαχείριση δεδομένων και το πώς θέτει τις βάσεις για ένα μέλλον όπου τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη συγκλίνουν για να δημιουργήσουν ευκαιρίες άνευ προηγουμένου. «Καθώς βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας τεχνολογικής επανάστασης, η δημιουργία μιας σταθερής βάσης δεδομένων δεν είναι απλώς ευεργετική, αλλά απαραίτητη για την αποτελεσματική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε ο Jay Limbasiya.

Ποιοι τομείς θα ωφεληθούν περισσότερο από την ψηφιοποίηση

Το πρώτο σκέλος της ημερίδας Bosch Bytes Athens ολοκληρώθηκε με το πάνελ «Επένδυση στις ψηφιακές ευκαιρίες της Ελλάδας: πλοήγηση στην ανάπτυξη» (Investing in Greece’s digital opportunities: navigating growth»). Η συζήτηση των ομιλητών εστίασε σε ζητήματα όπως ποιοι τομείς θα ωφεληθούν περισσότερο από την ψηφιοποίηση στην Ελλάδα, πώς οραματίζονται την εξέλιξη της πορείας της χώρας, δεδομένων των συνεχιζόμενων προσπαθειών οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας, ιδιαίτερα υπό το φως των αναδυόμενων παγκόσμιων τάσεων και των τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και ποιες ευκαιρίες και προκλήσεις προβλέπονται για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ειδικότερα στη βιομηχανία ημιαγωγών, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ελλάδας να αναδειχθεί ως κόμβος ψηφιακού μετασχηματισμού.

Με αφετηρία την Ελλάδα, το φιλόδοξο project Bosch Bytes πρόκειται να ταξιδέψει ως μία ετήσια διοργάνωση σε όλη την Ευρώπη.